В Екатеринбурге водителей скорой помощи лишили «путинских» надбавок

09:49 | 11.05.2020

В Екатеринбурге из числа работников, которым обещали начислить «путинские» надбавки в условиях пандемии коронавируса, исключили водителей нескольких подстанций скорой медицинской помощи. Об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.



Как сообщает депутат Госдумы, проблема коснулась водителей подстанций СМП, находящихся на обслуживании компании «Феникс-логистика», которая принадлежит пермскому предпринимателю Евгению Фридману.



«На связь вышел один из шоферов скорой помощи, работающий на аутсорсинге. С плохой новостью. Начальство заявило, что ему и его коллегам не положены доплаты, введенные из-за коронавируса, раз они не числятся в штате муниципального предприятия, – пишет Альшевских. – Если ситуация обстоит именно так, как мне рассказали, ее надо выправлять. Не должно быть дискриминации».



Андрей Альшевских заявил, что по данному вопросу обратится в прокуратуру и федеральный Минздрав.



Напомним, что в начале апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что медикам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами, будут выплачиваться дополнительные выплаты в размере 25 тысяч рублей. В течение трех месяцев надбавки полагаются и водителям машин скорой помощи.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»