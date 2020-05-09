В Екатеринбурге из-за COVID-19 на карантин закрыли роддом

20:57 | 10.05.2020

Фото: coronavirus2020.fun

В уральской столице после обнаружения коронавируса у одной из пациенток закрыли роддом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на оперштаб Свердловской области.



Речь идет о роддоме ГКБ№40. Сейчас в роддоме приняты все меры, по недопущению распространения инфекции.



Напомним, на сегодняшний день в регионе выявлено 1844 случая COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»