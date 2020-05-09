Пассажиропоток Кольцово упал на 95%

18:18 | 10.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток аэропорта Кольцово упал на 95%, об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.



Сейчас на внутренних линиях пассажиропоток составляет около 800 пассажиров в сутки. Все люди проходят в аэропорту термометрический контроль, поэтому авиалинии перестали быть серьезным источником риска.



Также глава региона добавил, что завтра в уральскую столицу прибудут порядка 60 свердловчан с Бали и заверил, что для обеспечения безопасности прилетающих пассажиров и жителей области соблюдаются все необходимые меры.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»