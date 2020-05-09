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16:53 | 10.05.2020

Фото: rusdialog.ru

За сутки в Свердловской области врачи провели 4823 исследования проб на COVID-19

За минувшие сутки медики Свердловской области провели 4823 исследования проб на коронавирус, об этом сообщает региональный оперштаб.

Врачи обследовали 4593 человек, имеющих показания для тестирования.

Всего в регионе проведено 149244, обследовано 136600 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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