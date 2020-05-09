Автоперевозчиков, игнорирующих масочный режим в Екатеринбурге, заставят приостановить деятельность

13:17 | 10.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга



В Екатеринбурге начались рейды по контролю за соблюдением санитарных мер на транспорте. Как рассказали в Комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, автоперевозчики, нарушающие масочный режим, будут вынуждены приостановить свою деятельность.



«Выявлено очень много нарушений, все они задокументированы на видео и фото. Сегодня рейды продолжатся. По их итогам планируется снять с маршрутов коммерсантов, нарушающих указ губернатора о введении режима повышенной готовности», — сообщили в Комитете по транспорту.



Напомним, что с целью недопущения распространения COVID-19 всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах, на улицах, в транспорте и магазинах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»