В России за сутки выявлено 11012 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки врачи выявили 11012 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, всего лабораторно подтверждено 209688 случаев заражения.Больше всего человек заболело в Москве (5551), также в лидерах по заболеваемости Московская область (1133) и Санкт-Петербург (414).Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 34 306 человек. Скончались от заболевания за сутки 88 человек, всего от COVID-19 в России умерло 1912 человек.