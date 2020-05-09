Спасатели попросили уральцев быть осторожными во время майской жары

12:19 | 10.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники ГУ МЧС призвали свердловчан быть осторожными во время майских праздников. В этом году аномально жаркая погода со среднесуточными температурами выше нормы на 7 градусов и более в ближайшие дни будет сохраняться.



Спасатели напомнили, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Поэтому уральцам нельзя использовать открытый огонь и разводить костры.



Также в течение дня лучше оставаться дома, использовать кондиционеры и потреблять достаточно жидкости. Нельзя оставлять в закрытых автомобилях без кондиционера детей и животных.



Кроме того, уральцам стоит не забывать о правилах безопасности во время отдыха у водоемов.



Обо всех чрезвычайных ситуациях следует сообщать по номерам 101 и 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»