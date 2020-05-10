Герой России Сергей Воронин призвал уральцев оставаться дома

11:34 | 10.05.2020

Фото: скриншот видео



Герой России полковник Вооруженных Сил РФ Сергей Воронин призвал уральцев оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Видеообращение Воронина опубликовал Telegram-канал «СтопCOVID-19».



«Убедительно прошу вас, оставайтесь дома! Будет у нас ещё много возможностей побывать на пикниках и пообщаться друг с другом. Помните, от того, как организованно и дисциплинированно вы проведете эти майские праздники, может зависеть срок снятия ограничительных мер», - говорит Сергей Воронин.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»