В Свердловской области прошла дезинфекция вокзалов и автостанций

10:01 | 10.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ГУ МЧС обработали городские вокзалы и автостанции дезинфицирующими средствами, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Работы по дезинфекции поводятся в рамках борьбы с COVID-19. Отмечается, что концентрация дезинфицирующего раствора является безопасной для людей, а обработка проводится без ограничения функционирования объектов.



Так, в области обработаны вокзалы Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Североуральска, также проходит повторная дезинфекция остановочных комплексов и территорий лечебных учреждений.



На сегодняшний день обработаны около 100 тысяч квадратных метров объектов транспортной инфраструктуры, более 25 тысяч квадратных метров территорий лечебно-профилактических учреждений и более 200 тысяч квадратных метров площадей пожарно-спасательных подразделений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»