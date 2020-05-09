Горящий дом в Екатеринбурге тушил 31 пожарный

09:32 | 10.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге минувшей ночью горел частный жилой дом на улице Тагильской. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, на место выезжали 7 единиц техники и 31 человек личного состава.



Пламя также охватило частный автомобиль и баню.



Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 03:09. В 03:31 огонь был локализован, в 03:48 было ликвидировано открытое горение, в 07:15 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»