В Екатеринбурге отремонтируют улицу Маршала Жукова в рамках кампании «Улица Победы»

09:07 | 10.05.2020

Фото: «Яндекс.Панорамы»

В России стартовала кампания «Улица Победы», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции в Екатеринбурге будет отремонтирована улица Маршала Жукова, об этом рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы.



Акция проводится также ещё в 83 субъектах страны. Для участия в проекте на сегодняшний день заявлено 395 объектов, многие из них удалось отремонтировать уже ко Дню Победы.



Прославленный полководец и четырежды Герой Советского Союза Жуков командовал Уральским военным округом в послевоенные годы. В 1995 году у здания штаба ЦВО был установлен памятник маршалу Победы, который стал одним из городских символов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»