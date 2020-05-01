Код защиты «09-05-45»: в Екатеринбурге сняли мини-сериал о войне и Победе

«09-05-45» - это серия 5-минутных видеофильмов, представленных в формате вертикального сериала для мобильных устройств. Формат рассчитан на аудиторию 18 – 35 лет, самый удобный и привычный для этой возрастной группы.Идея проекта заключается в том, словно зритель смотрит на экран мобильного телефона 17-летнего мальчика, видит происходящее в экране его глазами.Черно-белая историческая съемка Парада, фото из архива, снимки с описанием техники военных лет - в новом обрамлении выглядят более чем актуально. В современную форму будет упаковано документальное содержание: подлинные фото, цитаты и видео. Это формат познавательного видео, который «затянет» в историю лучше любых учебников.Каждая серия идет по пять - семь минут. Сюжет построен вокруг мальчика, жителя Урала, Свердловской области, через которого рассказывается о происходящих событиях. 9 мая, придя на экскурсию в музей военной техники города Верхней Пышмы, он параллельно начинает «гуглить» в гаджете определенные факты - прорехи в своих знаниях.По аналогии с «Алисой в стране чудес» он погружается в дебри своего Айфона, на экране которого история сплетается с настоящим моментом, в режиме онлайн. Андрей Снопиков оператор-постановщик.Линия сюжета протянута через 4 поколения: внук, отец, дед и прадед. Их всех, кроме родственных уз, связывает желание разобраться в истории своей семьи, найти ответы на интересующие их вопросы. Разматывая вместе с героями этот клубок в прошлое, зрители попутно узнают о истории Парадов Победы, об истории праздника и своей страны.«Они получают возможность переосмыслить привычные шаблоны мышления, общепринятые стереотипы. Вместе с ними, зрители находят в этой истории новый подтекст. Они находят то, что объединяет их всех - чувство себя как части единого целого; части своей семьи, рода, осознание того, что, несмотря на разность парадигм времени, в которых они живут, все они связаны одной общей историей как звенья одной цепи, где будущее невозможно без прошлого», – рассказывают организаторы проекта.«09-05-45» - это не номер телефона, и даже не дата. Это код, который «зашит» в каждом человеке, живущем в России. Этот «код» соединяет 4 поколения. И для каждого поколения он значит что-то свое. Наш фильм - попытка разгадать этот код. Попытка найти ту общую нить, что протянута сквозь 75 лет истории нашей страны. В разности взглядов найти то, что общее», – рассказала режиссер фильма Арина Охлопкова.Добавим, что оператором-постановщиком фильма является Андрей Снопиков.