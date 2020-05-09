С Днем Победы ветеранов поздравил пятиклассник Арсений Камалов

22:45 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

Пятиклассник Арсений Камалов из Нижнего Тагила поздравил ветеранов с Днем Победы. В видеообращении для veved.ru школьник пожелал им крепкого здоровья и благополучия.



«Дорогие ветераны и труженики тыла, поздравляем вас с великим Днем Победы! Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Спасибо вам, что мы есть!»





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