«Позор тем, кто не помнит и пытается переписать историю»: с Днем Победы ветеранов поздравил член федерации рукопашного боя Свердловской области Амин Абдулоев

22:31 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

Член федерации рукопашного боя Свердловской области, учащийся колледжа, командир юнармейского отряда «Набат», номинант общественной награды «Горячее сердце» Амин Абдулоев поздравил ветеранов с Днем Победы. В своем обращении для veved.ru он призвал свердловчан помнить подвиги предков и не пытаться переписать историю нашего народа.



«Я считаю, что мы должны помнить и чтить память тех людей, которые ценой своей жизни защитили отстояли наше отечество, нашу Родину. И позор тем, кто не помнит и пытается переписать нашу историю. Я хотел бы пожелать, чтобы ни одно поколение не знало страха, ужаса, боли, тех потерь, которые понес наш народ».





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