В свердловском ГУ МВД ожидают разбора полетов после спецоперации оперативников УНК

22:19 | 9.05.2020

В ГУ МВД России по Свердловской области будет проведена масштабная проверка по использованию служебных автомобилей в личных целях. Как стало известно veved.ru, поводом для этого послужила сегодняшняя операция Управления по контролю за оборотом наркотиков, в ходе которой была задержана жительница Екатеринбурга, которую подвозил водитель из инспекции полицейского главка на служебной машине.



По данным издания, девушка попросила сержанта полиции подвезти её до обозначенного места, подобрала закладку с наркотическим веществом, после чего была задержана сотрудниками УНК. Сам полицейский был не в курсе действий своей знакомой.



В настоящее время по данному факту назначена служебная проверка. Разбирательством занимаются оперативники собственной безопасности полицейского главка и Управления по работе с личным составом.

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