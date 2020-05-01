«Храните память о тех, благодаря кому мы можем дышать»: с Днем Победы уральцев поздравил поэт Константин Комаров

19:17 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

С Днем Победы жителей Урала поздравил поэт, литературный критик, литературовед и член Союза российских писателей Константин Комаров. В своем видеообращении для veved.ru он призвал граждан хранить память о тех, благодаря кому они сейчас живы.



«Легкого вам дыхания, и храните, пожалуйста, память о тех, благодаря кому мы можем дышать»





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