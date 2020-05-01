Врачи Свердловской области провели 5877 исследований проб на коронавирус за прошедшие сутки

18:12 | 9.05.2020

Фото: glagol.mirtesen.ru



За минувшие сутки врачи Свердловской области провели 5877 исследований проб на коронавирус, обследовали 5556 человек, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



Всего же медики провели 144421 исследований, обследовали 130949 человек.



Напомним, что на сегодняшний день в регионе выявлено случаев 1705 COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»