Онлайн-марафон «75 часов рассказов уральцев о войне» посмотрели более 1 млн зрителей

17:40 | 9.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Онлайн-марафон «75 часов рассказов уральцев о войне» собрал более миллиона зрителей, об этом сообщает пресс-служба администрации города Екатеринбурга.



Мероприятие проходило на площадке паблика URA.RU ВКонтакте. В течение 75 часов более 750 родственников солдат всех войск, моряков, заводчан-танкостроителей, полевых медиков, артистов и разведчиков рассказали о своих семейных историях.



Все полученные истории перейдут в архив Музея истории Екатеринбурга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»