Ветеранская организация ФСБ Свердловской области выпустила видеоролик в память о воевавших ветеранах-чекистах

17:17 | 9.05.2020

Фото: скриншот видео

Ветеранская организация ФСБ Свердловской области выпустила в ролик с ветеранами-чекистами Великой Отечественной войны. Видеозаписью поделилось издание «Лампа Екатеринбург».



В ролике рассказывается о 26 сотрудниках НКВД-НКГБ Свердловской области, отдавших свою жизнь за Победу. Всего в ряды Красной Армии были мобилизованы более 200 сотрудников.





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