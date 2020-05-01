По Екатеринбургу проехал «Трамвай Победы»

16:55 | 9.05.2020

Фото: уральский-рабочий.рф

В честь Дня Победы по улицам уральской столицы проехал «Трамвай Победы». На украшенной платформе выступали артисты, одетые в костюмы военного времени.



Акцию организовали сотрудники Гортранса, военные Центрального военного округа и окружной Дом офицеров.



Артисты исполнили для свердловчан песни «Смуглянка», «День Победы» и «Первым делом самолеты».



Отметим, что акция проводится в городе уже 10 лет. Традиция зародилась благодаря историческому факту: 9 мая 1945 года мастер вагонремонтных мастерских Щекалев и вагоновожатый Бабошин вывесили на трамвайном вагоне алое полотнище и проехали по улицам города, тем самым известив жителей о долгожданной Победе.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»