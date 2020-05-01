В Екатеринбурге на 100 тысяч оштрафовали врача, отправившего больных с COVID-19 лечиться домой

16:28 | 9.05.2020

Фото: 31tv.ru

В уральской столице суд назначил штраф главврачу ЦГКБ №24 Алексею Малинкину за то, что он отправил больных COVID-19 на амбулаторное лечение.



Согласно решению Чкаловского райсуда, врач лечил пятерых пациентов, обратившихся в медучреждение с 30 апреля по 2 мая. Отправив их на домашнее лечение, он нарушил постановление главного санврача РФ от 18 марта «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» и федеральный закон №52 ФЗ.



Свои поступки Малинкин объяснил тем, что болезнь у пациентов протекала в легкой форме, а если госпитализировать всех, у кого организм не выявляет симптомов, то в скором времени больницы могут быть переполнены.



Напомним, что 7 мая губернатор Свердловской области подписал постановление, согласно которому пациенты с COVID-19 без симптомов смогут лечиться дома, однако такие правила вступят в силу только с 12 мая.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»