«Пусть этот праздник для каждого из нас служит источником гордости»: с 75-летием Великой Победы уральцев поздравил начальник УСБ свердловского ГУ МВД Валентин Зенков

16:26 | 9.05.2020

Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции Валентин Зенков записал видеообращение ко Дню Победы.



Он пожелал ветеранам торжества, богатырского здоровья и справедливости, а также отметил, чтобы День Победы наполнял наши сердца желанием жить и трудиться во имя процветания нашей Родины.



«Уважаемые ветераны, с главным праздником нашей великой страны , с Днем Победы» Пусть этот светлый праздник для каждого из нас служит источником гордости, наполняет наши сердца радостью и добром, желанием жить и трудиться во имя процветания нашей Родины. Желаю Вам богатырского здоровья, понимающих и честных людей рядом. Будем же сплоченными и сильными всегда. С праздником! Торжества и справедливости!», – обратился к ветеранам и ко всем уральцам Валентин Зенков.





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