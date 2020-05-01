В Екатеринбурге суд арестовал обвиняемого в убийстве адвоката

15:54 | 9.05.2020

Фото: Константин Янышев / Facebook.com

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Константина Янышева.



Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, под арестом подозреваемый будет находиться до 8 июля включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано.



По данным следствия, убийство было совершено 8 мая во время бытовой ссоры. Янышеву было нанесено 40 ножевых ранений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»