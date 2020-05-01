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15:44 | 9.05.2020
Фото: Андрей Гоголев
«Без любви жить нельзя»: пожелания ветеранов ВОВ в День Победы
Дай бог, чтобы вы без войны жили всю жизни. Я четыре года и четыре месяца была и на войне, и в госпитале – это очень трудно. Я искренне хочу, чтобы вы никогда этого не испытали и жили под мирным небом. И конечно, очень важно беречь свое здоровье, особенно в такой непростой период.
День Победы – очень светлый праздник. В этом году исполнилось 75 лет, как мы избавили мир от фашистских захватчиков. Желаю вам никогда не знать, что такое война. А еще именно сейчас желаю вам терпения. Это самое главное. Всё выдержим, лишь бы было терпение. И еще важно не разбрасываться своим здоровьем, беречь его. То, что рекомендуется санитарами и правительством, надо выполнять. Так скорее закончится все это. Прислушайтесь, это вам врач говорит.
75 лет назад мы встретили долгожданную победу. То счастье ни с чем нельзя сравнить. Я желаю вам всегда мирного неба над головой. Сейчас очень важно сохранить здоровье, и я прошу вас выполнять все советы и рекомендации от руководства нашей страны, области и города. Эта эпидемия – очень страшная вещь. Если не будете выполнять требования, то такая ситуация продлится еще очень долго.
Я хочу пожелать всем никогда не узнать, что такое война. Берегите свое здоровье, уважайте старших, ну и конечно, соблюдайте сейчас самоизоляцию. Я тоже выполняю это требование. Если не будем соблюдать правила и следовать советам, то в режиме карантина мы пробудем еще долго.
Желаю, чтобы вы были здоровы и вас не коснулся вирус. Дождитесь отмены карантина, а после него желаю вам продолжить учиться. Ну и конечно, любите свою Родину!
Прежде всего я хочу пожелать всем крепкого здоровья. Это так важно особенно сейчас. А еще важно никогда не отчаиваться и набраться терпения, чтобы было легче противостоять вирусу. Счастья вам, любви и успехов.
Молодое поколение должно равняться на старых, подражать им и быть достойными своих отцов. Особенно в такое непростое время. И, конечно, будьте здоровыми - надо обязательно соблюдать самоизоляцию и быть сильными.
Я очень люблю этот светлый праздник - День Победы. И в этот день я желаю вам быть здоровыми, обязательно любить кого-то, влюбляться. Без любви жить никак нельзя. Счастья, успехов, не унывайте и боритесь с проблемами.
Сами мы с нашими детьми, бывало, жили и в лесу. И без репетиторов, своим трудом поступали в институты и техникумы, учились на отлично. А сегодня возможностей – море. Молодые часто ругают сегодняшнюю власть, но и раньше не было лучше. А те, кто умеют и любят жить, проживут в любой стране, при любом режиме. Молодым очень важно понять, что все зависит от вашего труда и усердия. Также и сейчас. Только от людей зависит, как долго будут действовать ограничения из-за пандемии. Если будете выполнять советы врачей, то режим самоизоляции снимут быстрее.
Что можно пожелать в такой важный день? Большого внимания и хорошего отношения к пожилым людям. Обращайте внимания на старших, тех, кто прошел тяжелый путь в военные годы. Желаю вам чтить, помнить и поздравлять ветеранов, а также брать со старших пример.
Желаю вам крепкого-крепкого здоровья и счастья в такой прекрасный праздник – День Победы. Знаю, что очень хочется в такие солнечные дни выйти на улицу и погулять, отпраздновать, но я хочу всех попросить продолжать соблюдать самоизоляцию, чтобы как можно скорее вернуться всем к нормальной жизни.
Желаю вам мира, счастья, любви, здоровья и терпения. Очень жаль, что в этом году мы не увидим Парад Победы. Но праздник и память об этом важном событии остается всегда с нами. Сейчас важно соблюдать меры, которые ввели врачи и правительство. Чем лучше мы будем соблюдать самоизоляцию, тем раньше снимут ограничения. И тогда, возможно, праздник все-таки отметим как следует.
Желаю всем терпения и здоровья. Очень жаль, что так всё сложилось, что мы не можем полноценно встретить День Победы. Но мы будем надеяться на лучшее, и пусть все у вас будет хорошо! И хоть сейчас целоваться и обниматься нельзя, я все равно вас всех целую и желаю вам счастья!
Желаю всем здоровья! Когда человек здоров, то он счастлив. Сейчас это важно как никогда. А чтобы оставаться здоровым и противостоять вирусу, необходимо соблюдать самоизоляцию.
В День Победы хочу вам пожелать, чтобы над вами всегда было мирное небо. Будьте здоровы, хорошо учитесь и будьте внимательны к пожилым, не забывайте про них. Вы многому у них можете научиться.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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