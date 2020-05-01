«Без любви жить нельзя»: пожелания ветеранов ВОВ в День Победы

Елизавета Григорьевна Смоленцева (1921 год рождения)

Владимир Ильич Эккельман (1924 год рождения)

Василий Маркович Сторож (1927 год рождения)

Юрий Яковлевич Маурин (1931 год рождения)

Владимир Александрович Бочкарев (1928 год рождения)

Анатолий Вениаминович Сотрихин (1926 год рождения)

Семен Михайлович Усков (1925 год рождения)

Владимир Евгеньевич Иванов (1926 год рождения)

Нина Михайловна Пономарева (1926 год рождения)

Николай Степанович Овсянников (1927 год рождения)

Антонина Михайловна Банникова (1921 год рождения)

Анатолий Федорович Лощилин (1934 год рождения)

Саяра Хисматуловна Саляева (1923 год рождения)

Павел Никитич Семериков (1928 год рождения)

Ирина Никитовна Комарова (1925 год рождения)

В День Победы принято в первую очередь поздравлять поколение героев – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла – главных героев праздника. Однако в этот раз напутствиями поделились сами ветераны.Дай бог, чтобы вы без войны жили всю жизни. Я четыре года и четыре месяца была и на войне, и в госпитале – это очень трудно. Я искренне хочу, чтобы вы никогда этого не испытали и жили под мирным небом. И конечно, очень важно беречь свое здоровье, особенно в такой непростой период.День Победы – очень светлый праздник. В этом году исполнилось 75 лет, как мы избавили мир от фашистских захватчиков. Желаю вам никогда не знать, что такое война. А еще именно сейчас желаю вам терпения. Это самое главное. Всё выдержим, лишь бы было терпение. И еще важно не разбрасываться своим здоровьем, беречь его. То, что рекомендуется санитарами и правительством, надо выполнять. Так скорее закончится все это. Прислушайтесь, это вам врач говорит.75 лет назад мы встретили долгожданную победу. То счастье ни с чем нельзя сравнить. Я желаю вам всегда мирного неба над головой. Сейчас очень важно сохранить здоровье, и я прошу вас выполнять все советы и рекомендации от руководства нашей страны, области и города. Эта эпидемия – очень страшная вещь. Если не будете выполнять требования, то такая ситуация продлится еще очень долго.Я хочу пожелать всем никогда не узнать, что такое война. Берегите свое здоровье, уважайте старших, ну и конечно, соблюдайте сейчас самоизоляцию. Я тоже выполняю это требование. Если не будем соблюдать правила и следовать советам, то в режиме карантина мы пробудем еще долго.Желаю, чтобы вы были здоровы и вас не коснулся вирус. Дождитесь отмены карантина, а после него желаю вам продолжить учиться. Ну и конечно, любите свою Родину!Прежде всего я хочу пожелать всем крепкого здоровья. Это так важно особенно сейчас. А еще важно никогда не отчаиваться и набраться терпения, чтобы было легче противостоять вирусу. Счастья вам, любви и успехов.Молодое поколение должно равняться на старых, подражать им и быть достойными своих отцов. Особенно в такое непростое время. И, конечно, будьте здоровыми - надо обязательно соблюдать самоизоляцию и быть сильными.Я очень люблю этот светлый праздник - День Победы. И в этот день я желаю вам быть здоровыми, обязательно любить кого-то, влюбляться. Без любви жить никак нельзя. Счастья, успехов, не унывайте и боритесь с проблемами.Сами мы с нашими детьми, бывало, жили и в лесу. И без репетиторов, своим трудом поступали в институты и техникумы, учились на отлично. А сегодня возможностей – море. Молодые часто ругают сегодняшнюю власть, но и раньше не было лучше. А те, кто умеют и любят жить, проживут в любой стране, при любом режиме. Молодым очень важно понять, что все зависит от вашего труда и усердия. Также и сейчас. Только от людей зависит, как долго будут действовать ограничения из-за пандемии. Если будете выполнять советы врачей, то режим самоизоляции снимут быстрее.Что можно пожелать в такой важный день? Большого внимания и хорошего отношения к пожилым людям. Обращайте внимания на старших, тех, кто прошел тяжелый путь в военные годы. Желаю вам чтить, помнить и поздравлять ветеранов, а также брать со старших пример.Желаю вам крепкого-крепкого здоровья и счастья в такой прекрасный праздник – День Победы. Знаю, что очень хочется в такие солнечные дни выйти на улицу и погулять, отпраздновать, но я хочу всех попросить продолжать соблюдать самоизоляцию, чтобы как можно скорее вернуться всем к нормальной жизни.Желаю вам мира, счастья, любви, здоровья и терпения. Очень жаль, что в этом году мы не увидим Парад Победы. Но праздник и память об этом важном событии остается всегда с нами. Сейчас важно соблюдать меры, которые ввели врачи и правительство. Чем лучше мы будем соблюдать самоизоляцию, тем раньше снимут ограничения. И тогда, возможно, праздник все-таки отметим как следует.Желаю всем терпения и здоровья. Очень жаль, что так всё сложилось, что мы не можем полноценно встретить День Победы. Но мы будем надеяться на лучшее, и пусть все у вас будет хорошо! И хоть сейчас целоваться и обниматься нельзя, я все равно вас всех целую и желаю вам счастья!Желаю всем здоровья! Когда человек здоров, то он счастлив. Сейчас это важно как никогда. А чтобы оставаться здоровым и противостоять вирусу, необходимо соблюдать самоизоляцию.В День Победы хочу вам пожелать, чтобы над вами всегда было мирное небо. Будьте здоровы, хорошо учитесь и будьте внимательны к пожилым, не забывайте про них. Вы многому у них можете научиться.