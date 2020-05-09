«Спасибо за Победу!»: ко Дню Победы ребята из детсада № 6 Верхней Пышмы записали видеообращение для ветеранов

15:10 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

С Днем Победы дети группы №12 детского сада № 6 г. Верхняя Пышма вместе с воспитателем Серовой Татьяной Геннадьевной записали видеообращение для ветеранов. Ребята подготовили видео с песней и слайдшоу с фотографиями военных лет и своими рисунками.





© «Вечерние ведомости»