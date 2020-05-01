«Этот день вписан в судьбу каждой семьи». Директор Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев поздравил ветеранов с праздником Великой Победы

15:02 | 9.05.2020

Директор Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области, член регионального правительства Ильхам Ширалиев записал видеообращение ко Дню Победы, специально для veved.ru. Он отметил, что 9 мая навеки вписан в судьбу каждой семьи и каждого человека, и наша задача сохранить и передать поколениям светлую память о преданности Родине, мужественности и героизме.



«75 лет назад закончилась Великая Отечественная война, к нам пришел долгожданный мир. Низкий поклон вам, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, всем тем, кто поднимал города и села во имя будущего процветания нашей Родины», – рассказал в видеообращении Ильхам Ширалиев.





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