«Спасибо вам за ваши сердца, наполненные любовью»: с 75-летием Великой Победы ветеранов поздравила режиссер и театральный педагог Светлана Абашева

14:40 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

С праздником Великой Победы ветеранов поздравила режиссер и театральный педагог Светлана Абашева. В своем обращении для veved.ru она поблагодарила фронтовиков и тружеников тыла за их любовь.



«Спасибо вам за ваши сердца, наполненные любовью. Благодаря этой любви мы живем до сих пор и можем эту любовь передавать дальше, следующим потомкам, кто идет за нами. Спасибо вам! Я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам мирного неба над головой, я желаю вам добрых улыбок, много солнечных дней, будьте любимы, низкий вам поклон! С праздником, дорогие ветераны! С праздником Великой Победы!»





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