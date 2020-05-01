Начальник УМВД России по Екатеринбургу посетил участников Великой Отечественной войны

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Несмотря на преклонный возраст, все ветераны выглядели бодрыми, шутили и много рассказывали о своей жизни. Ведь им есть о чем вспомнить. К примеру, Михаил Коуров – организатор музея Ленинского РУВД боевой и трудовой славы милиции. Михаил Иудович за время службы был награжден «Орденом Отечественной войны», «Орденом Почета», имеет более 15-ти медалей «За боевые заслуги». Даже уйдя на пенсию в звании полковника милиции, Коуров продолжает работу в музее.
Труженик тыла и позднее подполковник милиции в отставке Иван Андреевич Богатырёв в годы Великой Отечественной войны работал в шахте, добывал золото для страны. В 1944 году его призвали на военные сборы, а после от службы освободили. Из воспоминаний самого труженика тыла: «На одном из построений нас всех выстроили. Командир говорит: «Богатырёв, шаг вперед! Отправляйся-ка ты обратно в шахту. Советскому Союзу нужно золото, а бойцы найдутся». Однако долг Родине Иван Андреевич всё-таки отдал. В 1946 году военкомат призвал его в милицию. С 1947 по 1977 год проработал в органах внутренних дел.
У Ивана Андреевича два взрослых сына, четверо внуков и четверо правнуков. Оба сына, как и отец - защитники Отечества. Младший Андрей - десантник, старший Виктор – подводник.
Руководители территориальных отделов полиции при взаимодействии с ветеранскими организациями поздравили ветеранов и тружеников тыла, проживающих на их обслуживаемой территории.
© «Вечерние ведомости»
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