Начальник УМВД России по Екатеринбургу посетил участников Великой Отечественной войны

Накануне Дня Победы начальник УМВД России по Екатеринбургу полковник полиции Игорь Озеров и начальник отдела кадров Марина Афонина лично поздравили ветеранов Великой Отечественной войны из числа пенсионеров органов внутренних дел. Глава екатеринбургской полиции посетил ветеранов у них дома, пожелал здоровья, долголетия и поблагодарил за их трудовые и боевые подвиги.Несмотря на преклонный возраст, все ветераны выглядели бодрыми, шутили и много рассказывали о своей жизни. Ведь им есть о чем вспомнить. К примеру, Михаил Коуров – организатор музея Ленинского РУВД боевой и трудовой славы милиции. Михаил Иудович за время службы был награжден «Орденом Отечественной войны», «Орденом Почета», имеет более 15-ти медалей «За боевые заслуги». Даже уйдя на пенсию в звании полковника милиции, Коуров продолжает работу в музее.Труженик тыла и позднее подполковник милиции в отставке Иван Андреевич Богатырёв в годы Великой Отечественной войны работал в шахте, добывал золото для страны. В 1944 году его призвали на военные сборы, а после от службы освободили. Из воспоминаний самого труженика тыла: «На одном из построений нас всех выстроили. Командир говорит: «Богатырёв, шаг вперед! Отправляйся-ка ты обратно в шахту. Советскому Союзу нужно золото, а бойцы найдутся». Однако долг Родине Иван Андреевич всё-таки отдал. В 1946 году военкомат призвал его в милицию. С 1947 по 1977 год проработал в органах внутренних дел.У Ивана Андреевича два взрослых сына, четверо внуков и четверо правнуков. Оба сына, как и отец - защитники Отечества. Младший Андрей - десантник, старший Виктор – подводник.Руководители территориальных отделов полиции при взаимодействии с ветеранскими организациями поздравили ветеранов и тружеников тыла, проживающих на их обслуживаемой территории.