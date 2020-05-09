В храмах Екатеринбурга почтили память погибших в Великой Отечественной войне

14:29 | 9.05.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В храмах уральской столицы почтили память погибших в годы войны молитвой, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



«Этой церковной традиции чуть более четверти века – с тех пор, как Архиерейский Собор принял решение «установить особое ежегодное поминовение усопших – воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны», - рассказали в епархии.



После этого в храмах в память о погибших в Великой Отечественной войне прозвучал колокольный звон.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»