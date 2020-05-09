«Низкий поклон нашему старшему поколению!»: с 75-летием Великой Победы уральцев поздравил председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин

14:14 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин поздравил жителей города с Днем Победы, передает veved.ru. В видеообращении Володин пожелал старшему поколению здоровья и долгих лет:





«Я поздравляю всех в этот замечательный день - наша страна празднует 75 лет Победы, с главным праздником, который отмечают все жители нашей страны. Хочу пожелать, прежде всего, долгих лет жизни, здоровья, успехов нашему старшему поколению: ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, тем, кто в годы Великой Отечественной войны отстояли нашу свободу. И мы благодарны за это! Низкий поклон нашему старшему поколению! Также хочу поздравить всех жителей нашего замечательного города с этим великолепным праздником и пожелать им здоровья, счастья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!».





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