Евгений Куйвашев позвонил свердловским ветеранам и поздравил их с Днем Победы

14:00 | 9.05.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по телефону поздравил свердловских ветеранов с 75-летием великой Победы.



В числе ветеранов, которых поздравил губернатор – Михаил Числов. Он является участником битвы на Курской дуге, операций по освобождению Киева, Минска, Варшавы, операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, а также кавалером ордена Красной Звезды.



В телефонном разговоре глава региона обратился к ветерану со словами благодарности: «Михаил Васильевич, я от всех нас, от нынешнего поколения, хочу поздравить вас с Днем Победы. Спасибо вам за Победу, спасибо за то, что мы живы, спасибо за то, что вы с нами. Мы вас очень любим, ценим и никогда не забудем ваш подвиг. Вы для нас — пример. Вы только себя берегите! Пожалуйста, сейчас только никуда не выходите, а потом мы с вами отметим».



Кроме того, глава региона позвонил с поздравлениями ветерану Великой Отечественной войны Николаю Власову, а также жительнице блокадного Ленинграда Вере Лощановой и председателю областной ветеранской организации Юрию Судакову.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»