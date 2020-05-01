«Быть наследником Победы – значит нести ответственность»: общественный деятель Гузель Аиткулова призывает быть достойными подвигов предков

13:30 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеопоздравления

Руководитель Свердловской региональной молодежной общественной организации «МАЙ» Гузель Аиткулова в видеообращении ко Дню Победы для veved.ru отметила, что быть наследником Победы – это не только гордиться подвигами советского народа, но и стараться быть достойными их. По словам Аиткуловой, каждый должен стремиться делать это своими поступками.



Общественный деятель считает, что быть наследником Победы – это ответственность, и в первую очередь перед историей и памятью великого подвига советских людей:



«Я точно знаю, почему я родилась: потому что наши с вами предки, советские люди, были стойкими и отважными, потому что они любили свою Родину и не отдали её врагу. Быть наследником Победы – это значит не только испытывать гордость за этот великий подвиг. Быть наследником Победы – значит нести ответственность и быть достойными его. И я хочу пожелать каждому из нас каждым своим действием и каждым своим вздохом стараться быть достойными».





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