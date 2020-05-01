Председатель гордумы Екатеринбурга и депутаты почтили память героев Великой Отечественной войны

Сегодня, 9 мая, в День Победы, председатель ЕГД Игорь Володин, глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко, а также депутаты городской Думы Владимир Стругов, Галина Арбузова и Любовь Боркова возложили цветы к мемориалу погибшим воинам-уралмашевцам. Церемония, как и было анонсировано ранее, прошла без зрителей из-за действующего режима повышенной готовности.Затем цветы были возложены к памятнику герою-разведчику Николаю Кузнецову. Далее Игорь Володин и Роман Кравченко отправились к еще одному знаковому мемориалу района – памятнику Труженикам тыла и детям войны.Последней точкой маршрута стал скромный памятник героям Великой Отечественной войны, установленный в районе остановки «Союзная» на Проспекте Космонавтов. Так вышло, что он оказался в самой середине будущей трамвайной магистрали между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Роман Кравченко подчеркнул, что речь о демонтаже мемориала не идет. Напротив, он будет отреставрирован, а прилегающая территория облагорожена.