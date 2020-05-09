В День Победы по Екатеринбургу прошла автомобильная колонна с реконструкцией событий Великой Отечественной войны

13:15 | 9.05.2020

Фото: Галина Соловьева \ "Областная газета"

Сегодня, 9 мая, по центральным улицам Екатеринбурга проехала колонна из 11 военных грузовиков. Участники колонны представили выставку-реконструкцию основных исторических событий времен Великой Отечественной «Фронтовой путь от 1941 года до Победы».



На каждом из грузовиков находился платформа-баннер с изображением одного из основных этапов Великой Отечественной войны. Среди них была битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградская битва, а также взятие Берлина.



Роли фронтовиков исполнили артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Они были одеты в одежду времен Великой Отечественной войны и изображали собирательные образы героев-фронтовиков: партизана, девушку-радистку и зенитчицу, матроса, политрука, поднимающего в атаку батальон.





Видео: Алексей Егоровых

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»