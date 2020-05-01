За сутки в России коронавирусом заболели 10817 человек

В России за последние сутки выявлено 10817 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 198676 человек.За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 1827 человек, за последние сутки зафиксировано 104 летальных случая.Количество выздоровевших за последние сутки составило 5308 человек — это рекордное значение с начала эпидемии.