Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко поздравил уральцев с Днём Победы

12:36 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеопоздравления

Руководитель администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко записал видеообращение ко Дню Победы, специально для veved.ru. Глава района отметил, что кроме внешних проявлений уважения к подвигу героев, необходимо еще внутреннее понимание того, что подобное не должно повториться.



Роман Кравченко также отметил, что надеется, что эпидемия коронавируса закончится в 2020 году, и все смогут сказать спасибо ветеранам лично, посетить мемориальные комплексы и возложить к ним цветы:



«Это 9 мая станет самым необычным из всех, что отмечались до. Мы не увидим классического парада, мы не соберемся все вместе на мемориалах, чтобы почтить память павших. Мы даже, в большинстве своем, не сможем лично поздравить тех ветеранов, которые еще с нами. Это связано исключительно с заботой о них. Они – одна из самых уязвимых групп риска во время пандемии.



Все в мире заканчивается. В 1945-м закончилась Вторая Мировая война, надеюсь, что уже в 2020-м закончится эпидемия коронавируса и мы выполним свой священный долг – лично скажем спасибо нашим героям, посетим мемориальные комплексы, возложим к ним цветы. Все это внешние проявления уважения к ним и их подвигам. Самое главное – это то, что внутри каждого из нас – память о тех событиях и четкое понимание, что подобное повториться не должно.



Я поздравляю всех нас с Днем Великой Победы. Я искренне желаю всем людям и государствам процветания, благополучия и мира. Будьте счастливы! Берегите себя и тех, кто рядом с вами!»





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