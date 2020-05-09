В День Победы Евгений Куйвашев возложил цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале

12:30 | 9.05.2020

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возложил цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. С этой церемонии в уральской столице традиционно начинается каждое 9 Мая.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в торжественной церемонии также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, а также представители духовенства.



«От ветеранов фронта и тыла венок "Красная звезда" к Вечному огню, к обелиску Славы впервые возложили правнуки героев Великой Отечественной войны, военнослужащие роты почётного караула Центрального военного округа Кирилл Краснов и Дмитрий Стукалин. Память бойцов, погибших на фронтах, тружеников, ковавших победу в тылу, ветеранах, не доживших до сегодняшнего дня, присутствующие почтили минутой молчания», – говорится в сообщении департмента.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»