«Без вас не было бы нашей страны»: главврач Свердловского кожвендиспансера Николай Струин поздравил ветеранов с 75-летием Победы

12:10 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеопоздравления

Главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Николай Струин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы, передает корреспондент veved.ru.



В своем видеопоздравлении Николай Струин обратился к участникам Великой Отечественной войны и отметил, как важно помнить о том, что наш народ – это народ победитель, а без подвига наших предков не было бы и нашей страны:



«Уважаемые жители Свердловской области, уважаемые ветераны войны и труженики тыла! Без вас и вашего подвига не было бы нашей страны, не было бы Великой Победы, не было бы и нас – тех, кто родился после Победы. Тяжелое время, трудная судьба, бедная жизнь. Но мы – народ-победитель, о чем надо помнить и гордиться тем, что мы русский народ. Доброй памяти всем героям, кто не дожил до сегодняшнего дня. Здоровья и долгих лет жизни тем, кто пережил эту войну. За Победу, за нашу Победу!».





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