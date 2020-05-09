В Екатеринбурге проходит авиапарад Победы

12:00 | 9.05.2020

Фото: Галина Соловьева \ "Областная газета"

Сегодня, 9 мая, в 10:55 в небе над Екатеринбургом стартовал авиационный парад Победы. Таким образом уральская столица отмечает 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.



Над городом праздничным строем пролетели высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, а также самолеты Л-410, Ан-26 и Ан-12.





Видео: Сергей Бурнасов



Воздушная боевая техника вылетела из Каменска-Уральского и, помимо Екатеринбурга, пролетит в небе над Верхней Пышмой.



Напомним, что ранее губернатор Евгений Куйвашев рекомендовал горожанам соблюдать самоизоляцию и наблюдать за за празднованием Дня Победы по телевизору.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»