Копия Знамени Победы будет развеваться над зданием райадминистрации Екатеринбурга

Глава Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко принял решение, что сегодня 9 мая, в День Победы, шпиль над зданием районной Администрации украсит копия Знамени Победы. Она пробудет там ровно один день.«Знамя Победы – священный символ для каждого жителя нашей страны. Закон разрешает нам в День Победы использовать его, мы решили воспользоваться этим правом, ведь Орджоникидзевский район в те тяжелые годы был значимой частью общей кузницы Победы. Наши жители заслужили честь, чтобы пусть и копия, но копия великого Знамени один день украшала их общий дом», – рассказал Роман Кравченко.