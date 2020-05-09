Член свердловской Общественной палаты Валерий Черкашин поздравил свердловчан с 75-летием Победы

11:22 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

Председатель комиссии по вопросам качества городской среды, жилищно-коммунального хозяйства и созданию безопасных и качественных автомобильных дорог Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин записал видеопоздравление с Днем Победы, передает корреспондент veved.ru.



«Дорогие ветераны, жители Свердловской области и города Екатеринбурга! От всей души поздравляю вас с 75-ой годовщиной Великой Победы. Желаю вам - самого главного - успехов, здоровья, и благополучия во всем», – сказал Валерий Черкашин.





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