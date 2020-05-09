В свердловском поселке автомобиль насмерть сбил мужчину

11:15 | 9.05.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В ночь с 8 на 9 мая в поселке Северка в ДТП погиб 24-летний мужчина. Авария произошла на улице Строителей. В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что молодой человек в момент наезда автомобиля Lada Vesta стоял на проезжей части.



В автоинспекции рассказали, что пострадавший скончался на месте происшествия, а причина ДТП будет установлена в ходе дознания.



В момент аварии за рулем Lada Vesta находился 36-летний мужчина.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»