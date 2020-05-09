«Сохраним память о героизме»: президент ФРБ Станислав Николаев поздравил свердловчан с праздником Великой Победы

10:45 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

Глава Федерации рукопашного боя Свердловской области Станислав Николаев поздравил ветеранов и тружеников тыла, жителей Екатеринбурга и Свердловской области с Днем Победы, передает корреспондент veved.ru.



В своем видеообращении Станислав Николаев отметил, что люди из поколения в поколение должны сохранять память о героизме предков:



«Уважаемые ветераны и труженики тыла, дорогие жители города Екатеринбурга и Свердловской области! От всего личного состава Федерации рукопашного боя Свердловской области, поздравляем вас с дорогим нашему сердцу праздником – с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В этот знаменательный день мы все говорим спасибо поколению победителей за их подвиги и труды. Я много слышал от своей бабушки – Николаевой Александры Ивановны, которая была военным врачом в блокадном Ленинграде, о тех страшных днях в годы войны, и я всегда буду гордиться, что наш народ является победителем в той ужасной войне. Мы все с вами, из поколения в поколение, будем сохранять память о героизме, проявленном нашим народом в боях за Родину. Желаю вам всем на долгие годы мирной и счастливой жизни».





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