Александр Высокинский призвал жителей Екатеринбурга поучаствовать в акции ко Дню Победы

10:39 | 9.05.2020

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к жителям Екатеринбурга и призвал их присоединиться к совместной акции муниципалитета и Первого канала.



«Уважаемые ветераны, дорогие жители Екатеринбурга! Уральская столица выступила инициатором замечательной акции в онлайн-формате. Совместно с Первым каналом мы проводим акцию по исполнению песни "День Победы". Прошу вас принять участие в этой акции памяти. Давайте сделаем это вместе, друзья!», – заявил Высокинский в своем обращении.



Напомним, что Екатеринбург претендует на установление рекорда России по самому массовому исполнению композиции «День Победы» в Международном онлайн-марафоне в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Для участия в акции необходимо загрузить ролик с вокальным или инструментальным исполнением песни «День Победы» на сайт организаторов марафона.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»