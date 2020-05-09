«Мы постараемся сделать все, чтобы вы нами гордились»: гимнаст-рекордсмен из Верхней Пышмы записал поздравление с Днем Победы

10:09 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

Восьмилетний Андрей Киселев, рекордсмен по отжиманиям из Верхней Пышмы, в видеообращении для veved.ru поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы.



Андрей пообещал быть достойным великого подвига:



«Дорогие наши ветераны! В этот светлый день и великий праздник я хотел бы пожелать вам крепкого здоровья, всевозможных благ и счастья. Спасибо вам за все, что вы для нас сделали. Мы никогда не забудем ваш подвиг. Мы постараемся сделать все, чтобы вы нами гордились. Низкий вам поклон».





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