В центре Екатеринбурга ко Дню Победы нарисовали граффити высотой с дом

09:54 | 9.05.2020

Фото: Роман Марьяненко / Е1.RU

Ночью, с 8 на 9 мая на торце здания по ул. Московской, 16 появилось граффити в виде большого советского плаката. Его нарисовал уральский уличный художник Рома Инк.



На стрит-арте изображен советский солдат и надпись: «Наше дело правое, победа будет за нами». Эта работа посвящена Дню Победы.



Деньги на реализацию проекта были выделены с другого проекта художника: ранее Рома Инк продавал дизайнерские маски для лица с надписью «I am still normal» («Я по-прежнему в норме»).

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»