Андрей Козицын: «Этот день святой для всех нас»

09:31 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын в видеообращении, посвященном 75-летию Великой Победы, назвал 9 Мая святым днем.



Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, Козицын сказал, что мир существует только благодаря их подвигу, и каждый должен быть благодарным за жизнь Великой Победе:



«Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла – те, кто сделали всё, чтобы мы сегодня просто были, могли жить, чтобы у нас были дети, внуки, и всё, что называется жизнью. Всё это - благодаря тому, что вы, не жалея себя, своих сил, здоровья, самой жизни, преодолели самое страшное, что было на земле в ХХ веке, и, наверное, на все последующие века – победили фашистскую Германию. Если бы не вы, нас бы не было. Поэтому сегодня, этот день – святой день для всех нас, живущих на земле, нашей родной, российской. И более святого дня, наверное, все живущие себе представить не могут. Не знаю, сможем ли мы хоть как-то быть причастными к тому, чтобы быть достойными продолжателями всего, что вы сделали, защитив нас, создав фактически все, на чем мы сегодня можем трудиться и продолжать достойную жизнь. С праздником, со святым днём – 9 мая! Дай вам бог здоровья. Мы с вами».





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