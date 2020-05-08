В Свердловской области безвозмездные выплаты получили почти 2,8 тысячи самозанятых

23:36 | 8.05.2020

Фото: reform.by

2799 самозанятых свердловчан получили безвозмездные выплаты, инициированные главой региона Евгением Куйвашевым, об этом сообщает департамент информполитики.



Напомним, что размер выплаты составляет 5 тысяч рублей. Средства выплачивают самозанятым, которые зарегистрировали свой статус до 1 апреля.



Как отметил замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пичилев, всего на сегодняшний день поступило 3538 заявок от самозанятых. Всего по данным налоговой службы на 1 мая, в регионе проживают 16003 самозанятых граждан.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»