Прокуратура через суд намерена взыскать с бывшего вице-мэра Белоярки 3,3 миллиона рублей

23:30 | 8.05.2020

В Белоярский районный суд Свердловской области поступило исковое заявление Белоярского межрайонного прокурора о взыскании с осужденного вице-мэра по ЖКХ Сергея Прохоренко в доход Российской Федерации незаконно полученных 3,3 миллиона рублей.



Ранее, согласно приговору Асбестовского городского суда Прохоренко был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере в указанной сумме. Приговор вступил в законную силу 28 января этого года.



Согласно указанного приговора, предметом взятки явились денежные средства в сумме 3 миллиона 300 тысяч рублей, которые Прохоренко получил через посредника от директора ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования – Урал» за способствование заключению муниципальных контрактов на строительство газовых котельных, а также последующему их беспрепятственному исполнению.



Как сообщает пресс-служба Белоярского райсуда, указанное исковое заявление передано для рассмотрения судье Георгию Куцему. Судебное заседание назначено на 4 июня.



Напомним, что суд назначил Прохоренко наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 33 миллионов рублей.

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