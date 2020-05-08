Новости дня
22:16 | 8.05.2020
Фото: cdooso.ru
К Дню Победы на Среднем Урале открылась электронная выставка «Фронтовые письма»
Экспозицию подготовил Центр документации общественных организаций Свердловской области. На выставке можно увидеть письма военных лет, в том числе личные, письма-благодарности, коллективные обращения, открытые письма, представленные солдатскими «треугольниками», яркими открытками, рукописными и машинописными обращениями. Такие документы, по мнению организаторов, вызовут интерес у широкой общественности и поспособствуют воспитанию у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма и интернационализма.
С работами можно ознакомиться на официальном сайте.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
08.05.2020
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